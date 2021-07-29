Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды

Воды не будет с 22:00 29 июля до 7:00 30 июля.

В ночь на пятницу, 29 июля, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет с 22:00 29 июля до 7:00 30 июля по адресам:

улица 1-я Механизаторов;

улица 2-я Механизаторов;

улица Верхняя;

улица Гагарина (Соколовка);

улица Дачная Соколовка);

улица Железнодорожная (Соколовка);

улица Заречная (Соколовка);

Ленпоселок (Соколовка);

улица Луговая (Соколовка);

улица Мира;

улица Озерная (Соколовка);

улица Полевая (Соколовка), дома №№ 33, 35, 37;

улица Попова (Соколовка);

улица Садовая (Соколовка);

улица Советской Армии, дома №№ 19/9, 21, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 17а (детсад № 140);

улица Тепличная;

улица Тимакова, дома №№ 20, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 28, 28 корпус 1, 30 корпус 1, 34;

улица Тимуровцев, дома №№ 9 корпус 3, 10, 11, 11 корпус 1, 12/1;

улица Ушинского;

улица Школьная (Соколовка);

станция Лесок;

улица Полевая (Соколовка), дома №№ 58, 58а, 58б;

улица проезд Ушинского;

улица Олимпийский городок, дома №№ 2а (детсад № 37), 1, 2, 1а, 1а/2, 8;

улица Новоселов, дом № 26/17.

Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.