Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды
Воды не будет с 22:00 29 июля до 7:00 30 июля.
В ночь на пятницу, 29 июля, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил
Воды не будет с 22:00 29 июля до 7:00 30 июля по адресам:
- улица 1-я Механизаторов;
- улица 2-я Механизаторов;
- улица Верхняя;
- улица Гагарина (Соколовка);
- улица Дачная Соколовка);
- улица Железнодорожная (Соколовка);
- улица Заречная (Соколовка);
- Ленпоселок (Соколовка);
- улица Луговая (Соколовка);
- улица Мира;
- улица Озерная (Соколовка);
- улица Полевая (Соколовка), дома №№ 33, 35, 37;
- улица Попова (Соколовка);
- улица Садовая (Соколовка);
- улица Советской Армии, дома №№ 19/9, 21, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 17а (детсад № 140);
- улица Тепличная;
- улица Тимакова, дома №№ 20, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 28, 28 корпус 1, 30 корпус 1, 34;
- улица Тимуровцев, дома №№ 9 корпус 3, 10, 11, 11 корпус 1, 12/1;
- улица Ушинского;
- улица Школьная (Соколовка);
- станция Лесок;
- улица Полевая (Соколовка), дома №№ 58, 58а, 58б;
- улица проезд Ушинского;
- улица Олимпийский городок, дома №№ 2а (детсад № 37), 1, 2, 1а, 1а/2, 8;
- улица Новоселов, дом № 26/17.
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.