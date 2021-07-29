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Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды
Воды не будет с 22:00 29 июля до 7:00 30 июля.

В ночь на пятницу, 29 июля, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет с 22:00 29 июля до 7:00 30 июля по адресам:

  • улица 1-я Механизаторов;
  • улица 2-я Механизаторов;
  • улица Верхняя;
  • улица Гагарина (Соколовка);
  • улица Дачная Соколовка);
  • улица Железнодорожная (Соколовка);
  • улица Заречная (Соколовка);
  • Ленпоселок (Соколовка);
  • улица Луговая (Соколовка);
  • улица Мира;
  • улица Озерная (Соколовка);
  • улица Полевая (Соколовка), дома №№ 33, 35, 37;
  • улица Попова (Соколовка);
  • улица Садовая (Соколовка);
  • улица Советской Армии, дома №№ 19/9, 21, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 17а (детсад № 140);
  • улица Тепличная;
  • улица Тимакова, дома №№ 20, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 28, 28 корпус 1, 30 корпус 1, 34;
  • улица Тимуровцев, дома №№ 9 корпус 3, 10, 11, 11 корпус 1, 12/1;
  • улица Ушинского;
  • улица Школьная (Соколовка);
  • станция Лесок;
  • улица Полевая (Соколовка), дома №№ 58, 58а, 58б;
  • улица проезд Ушинского;
  • улица Олимпийский городок, дома №№ 2а (детсад № 37), 1, 2, 1а, 1а/2, 8;
  • улица Новоселов, дом № 26/17.

Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.