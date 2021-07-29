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Россельхознадзор оштрафовал производителя рязанского творога за незаявленные в составе ингредиенты
В марте 2021 года специалисты взяли отбор девяти процентного творога тумского производителя «ОптТорг».

Управление Россельхознадзора выявило нарушения в производстве творожной продукции. Информация об этом в четверг, 29 июля, появилась на сайте ведомства.

В марте 2021 года специалисты взяли отбор девяти процентного творога тумского производителя «ОптТорг». Результаты испытаний показали, что в продукции имеются растительные масла и жиры на растительной основе, не заявленные в составе. Это является нарушением требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Против производителя возбудили дело об административном правонарушении. По решению регионального Арбитражного суда, «ОптТорг» оштрафовали на 300 тысяч рублей, а также прекращен выпуск творога.