Роспотребнадзор заявил, что пробы воды и песка в Борковских карьерах соответствуют санитарным требованиям

Опергруппа областного правительства сообщила, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора регулярно проводят мониторинг рекреационных зон, включая Борковские карьеры.

Опергруппа областного правительства сообщила, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора регулярно проводят мониторинг рекреационных зон, включая Борковские карьеры. Пробы воды и песка исследуют на соответствие санитарным нормам.

Также исследования воды проводят организации, эксплуатирующие пляжи.

По данным Роспотребнадзора все исследованные пробы с Борковских карьеров соответствуют гигиеническим нормативам.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на сыть после купания в Борковском карьере. В минздраве прокомментировали ситуацию.