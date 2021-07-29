Появились подробности аварии с участием бензовоза на Ряжском шоссе

В результате ДТП пассажир «Гранты» получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Появились подробности аварии с участием бензовоза на Ряжском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла в среду, 28 июля, в 16:10. Около дома №18 по Ряжскому шоссе автомобиль «МАЗ» столкнулся со стоящей Lada Granta. От удара легковушка наехала на Lada Largus.

В результате ДТП пассажир «Гранты» получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, видео последствий аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.