Полиция опубликовала фото с места аварии на улице Промышленной

ДТП произошло во вторник, 28 июля, в 07:00 у дома № 5-б на улице Промышленной. 36-летний рязанец на Lada Priora столкнулся с Kia Rio, которой управлял 66-летний рязанец.