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Николай Любимов заявил, что необходимо воспитывать чувство гордости за страну и регион
Губернатор Николай Любимов высоко оценил стремление жителей Шилова сохранить историю, поддерживать в должном состоянии мемориалы, посвященные героям-землякам.

В четверг, 29 июля, во время рабочей поездки в Шиловский район губернатор Николай Любимов побывал на территории мемориального комплекса в райцентре. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор возложил к монументу цветы и осмотрел его благоустройство и парковую зону. Мемориальный комплекс в поселке Шилово создали в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах, а также о ликвидаторах последствий на Чернобыльской АЭС. Общая стоимость проекта составляет более 22,5 млн рублей. На первом этапе в прошлом году на средства федерального, областного и местного бюджетов уложили тротуарную плитку, провели озеленение территории, установили уличное освещение, информационные стенды, малые архитектурные формы.

В 2021 году в рамках второго этапа планируется благоустроит тротуары парковой зоны, продолжить озеленение территории, установить освещения и малые архитектурных форм. Губернатор Николай Любимов высоко оценил стремление жителей Шилова сохранить историю, поддерживать в должном состоянии мемориалы, посвященные героям-землякам.

«Очень ценю вашу активность, а главное результаты вашей работы, — сказал глава региона. — Сохранение истории, благоустройство памятных мест — важные направления, работа по которым строится в тесном взаимодействии общественности и власти. Это помогает нам сохранять связь времен, повышать эффективность системы патриотической работы. Мы должны воспитывать чувство гордости за страну, за регион и его богатейшее историческое наследие».