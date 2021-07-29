На рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным

Уголовное дело возбудили по статьн 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком на один год.

На рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

35-летняя жительница Рязани незаконно торговала алкогольной продукцией из своей квартиры на проезде Декабристов. На женщину составили протокол об административном правонарушении по статье 14.17.1 КоАП РФ.

Позже полицейские выяснили, что рязанка продолжает продавать спиртное из дома. За повторное нарушение против женщины возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком на один год.