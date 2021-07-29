Минэкономразвития: рост промышленности Рязанской области опережает общероссийский показатель

Выросло производство: текстильных изделий — в 3,8 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 69,2%, резиновых и пластмассовых изделий — на 53,3%, одежды — на 35,4%, металлургического производства — на 34,1%, готовых металлических изделий — на 19,6%.

В региональном минэкономразвития заявили, что индекс промышленного производства в регионе превышает средний показатель по России. Показатели подтвердил орган федеральной службы государственной статистики по Рязанской области.В первом полугодии 2021 года индекс промышленного производства Рязанской области составил 108,1% (в среднем по РФ — 104,4%). Рост в обрабатывающих отраслях региона составил 108,6% (в среднем по РФ — 106,4%).

Выросло производство: текстильных изделий — в 3,8 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 69,2%, резиновых и пластмассовых изделий — на 53,3%, одежды — на 35,4%, металлургического производства — на 34,1%, готовых металлических изделий — на 19,6%.

В ведомстве отметили, что производство в регионе выросло во многом благодаря эффективной схеме поддержки промышленных предприятий, оперативно разработанной по поручению губернатора Николая Любимова. «В соответствии с задачами, поставленными главой региона, с целью сохранения и развития экономики с начала пандемии была усилена система оказания помощи как крупным компания, так и малого бизнеса. Она включает в себя ряд дополнительных льгот и преференций, активное использование которых позволили не только сохранить производство, но и обеспечить его развитие», — говорится в сообщении.