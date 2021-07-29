Любимов заявил, что показатели роста промышленности в Рязанской области выше российских

Губернатор отметил, что в стране быстро восстанавливаются ключевые секторы национальной экономики, рынки труда, о чем ранее заявлял президент Владимир Путин.

Губернатор Николай Любимов на встрече с руководителями шиловских предприятий и местных органов власти заявил, что в Рязанской области показатели роста промышленности за последнее полугодие почти вдвое выше российских. Во время рабочей поездки губернатора обсудили реализацию проектов в сфере промышленности и других отраслях экономики и соцсферы, перспективы развития Рязанской области и Шиловского муниципального образования, меры господдержки предприятий промышленного сектора и субъектов малого бизнеса.

Во встрече поучаствовали председатель облдумы Аркадий Фомин, министр промышленности и экономического развития региона Андрей Ворфоломеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин. Губернатор отметил, что в стране быстро восстанавливаются ключевые секторы национальной экономики, рынки труда, о чем ранее заявлял президент Владимир Путин. Любимов заявил, что Рязанская область даже в период пандемии смогла сохранить стабильную социально-экономическую ситуацию, обеспечить действенную поддержку бизнесу.

«При всех проблемах регион сохранил положительную динамику, — сказал Николай Любимов. — По итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 108,1%. Наши показатели роста выше общероссийских, по РФ этот показатель — 104,4%. В обрабатывающих отраслях у нас рост — 108,6%, по РФ — 106,4%. Мы выполняем поручения президента России о всесторонней модернизации экономики. Это станет прямым путем к созданию высокооплачиваемых рабочих мест, улучшению делового климата, развитию системы поддержки частных инвестиций».

Любимов подчеркнул, что регион намерен закрепить показатели роста."Мы будем закреплять наши показатели роста, чтобы процесс постпандемийного восстановления реального сектора экономики был максимально активизирован в Рязанской области", — сказал губернатор.

По его словам, планируется эффективнее задействовать возможности национальных и других проектов. Он заявил, что под особым контролем находятся создание безопасных условий труда, формирование достойной заработной платы, соблюдение трудовых прав граждан, создание условий для профессионального роста.

«Нашей главной общей задачей было и остается достижение социального комфорта для каждого человека, повышение качества жизни. Эти приоритеты обозначены президентом России Владимиром Путиным. И достичь успеха на этом пути можно только за счет укрепления экономики», — сказал Любимов.