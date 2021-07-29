Из больницы выписали двухлетнего мальчика, пострадавшего в ДТП под Рязанью

При поступлении в ОДКБ ребенку поставили диагноз «перелом лучевой кости, ушиб легких», также у мальчика было кровоизлияние и ушиб головного мозга, который вызывает отек и может привести к летальному исходу.

Из больницы выписали двухлетнего мальчика, пострадавшего в ДТП под Рязанью. Об этом сообщили на сайте регионального минздрава.

При поступлении в ОДКБ ребенку поставили диагноз «перелом лучевой кости, ушиб легких», также у мальчика было кровоизлияние и ушиб головного мозга, который вызывает отек и может привести к летальному исходу. Нейрохирурги провели операцию и удалили гематому, после чего лечение заключалось в интенсивной терапии.

Главврач детской ОКБ Инна Лебедева рассказала, что мальчик долгое время находился без сознания, его госпитализировали в реанимацию. Помимо лечения в реанимации, ребенок получал магнитотерапию, массаж, лечебную физкультуру. Это помогло маленькому пациенту быстро восстановится.

Напомним, двухлетний ребенок пострадал в аварии, которая произошла 9 июня на 60-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». Водитель Toyota Rav4 не справился с управлением и столкнулся с Kia Sportage.