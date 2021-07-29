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Депутаты областной думы проверили благоустройство рязанских дворов
В мероприятии также участвовали депутаты городской думы, представители профильных управлений администрации Рязани, подрядчика и общественности. Выяснилось, что работы во дворах по адресу: улица Черновицкая, дом № 27, корпус 3, улица Березовая, дом № 2 выполняются в соответствии со строительными нормами и будут завершены в заявленный срок.

В рамках многоуровневого депутатского контроля первый заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Хубезов и председатель комитета областной думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, член фракции «Единая Россия» Игорь Мурог проверили благоустройство дворовых территорий, которые ведутся по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» и партийному проекту «Единой России» «Городская среда».

В мероприятии также участвовали депутаты городской думы, представители профильных управлений администрации Рязани, подрядчика и общественности. Выяснилось, что работы во дворах по адресу: улица Черновицкая, дом № 27, корпус 3, улица Березовая, дом № 2 выполняются в соответствии со строительными нормами и будут завершены в заявленный срок. На объектах уложили асфальт, установили бордюры, газонные решетки, организовали ливневые стоки.

«Очень важно, чтобы жители нашего города имели благоустроенные дворовые территории и могли передвигаться по безопасным и качественным дорогам. Улучшение условий жизни горожан — один из приоритетов партии „Единая Россия“. Вместе мы делаем жизнь в нашем городе комфортнее и благополучнее!» — сказал Игорь Мурог.

Парламентарий также подчеркнул, что многоуровневый депутатский контроль ведется в рамках исполнения поручения губернатора Николая Любимова.