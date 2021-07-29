А что в кино? «Круиз по джунглям», «Красотка на взводе» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Одна из главных новинок этой недели — приключенческий фильм «Круиз по джунглям» режиссера Жауме-Кольет Серры с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях, повествующий о поиске в джунглях Амазонки загадочного магического дерева. Комедийный боевик «Красотка на взводе» рассказывает о красотке Линди, чьи вспышки гнева смертельно опасны для окружающих. Герои триллера «Родовое проклятие» Бен и Шарлотта ждут ребенка и планируют отъезд из Англии, однако их планы нарушает неожиданная катастрофа.
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