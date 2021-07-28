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Жители Тумы пожаловались на едкий дым от горящей свалки
Местный житель рассказал, что свалка несанкционированная. По документам на этом месте мусорного полигона нет. Однако туда постоянно свозят отходы, в том числе из других регионов.

Поселок Туму накрыло едким дымом от горящей свалки. Об этом в среду, 28 июля, корреспонденту РЗН. инфо рассказал местный житель Павел Ершов.

По его словам, на улицах нечем дышать, ядовитый дым просачивается в жилые помещения.

«Дети даже не могут выйти во двор в футбол поиграть. Окна открыть невозможно. А потом у нас откуда-то появляется онкология… Все жители возмущаются, но власти никак не реагируют», — пожаловался мужчина.

Он добавил, что пожарные тушат свалку уже более суток. Но даже если возгорание на поверхности ликвидируют, это не решит проблему. Свалка простирается ниже уровня земли на десятки метров, поскольку находится на месте карьеров, из которых в советское время добывали глину. Мусор постоянно тлеет в глубине, периодически горение выходит на поверхность.

Павел Ершов отметил, что свалка в Туме несанкционированная. По документам на этом месте мусорного полигона нет. Однако туда постоянно свозят отходы, в том числе из других регионов.

По словам жителей, свалка занимает площадь порядка десяти гектаров и с каждым годом увеличивается. Тума находится от нее в трех километрах. Помимо едкого дыма, который накрывает поселок при каждом возгорании, людей беспокоит состояние воды в колодцах. Местные жители считают, что она отравлена и не пригодна для питья.

Свалку вблизи Тумы тушат 15 человек личного состава МЧС. Ее планируют ликвидировать в течение дня.