Жителей Европейской России предупредили об ухудшении погоды

Из-за атлантического циклона изменится погода на всей территории Европейской России. В северной половине ожидаются ливни и грозы, южные широты попадут под влияние антициклона и из-за этого температуры будут контрастными.

В среду, 28 июля, в регионах европейской части России ухудшится погода. Об этом сообщили в центре « Фобос ».

Ожидается новый циклон, который уже прошел по Европе и вызвал шторм во многих странах. По словам синоптиков, в среду, 28 июля, он доберется до Москвы.

В столице погода начнет портиться после полудня, пик ливней ожидается вечером 28 июля. За сутки ожидается 14 мм влаги.

Отмечается, что из-за атлантического циклона изменится погода на всей территории Европейской России. В северной половине ожидаются ливни и грозы, южные широты попадут под влияние антициклона и из-за этого температуры будут контрастными.