Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа

Начало выплат наметили на 16 августа, но технически правительство сможет осуществить выплаты на 17 млн детей ко 2 августа.

Со 2 августа в России начнутся выплаты на школьников по 10 тысяч рублей. Президент Владимир Путин заявил, что родители и дети должны успеть подготовиться к учебному году, передает РИА Новости .

Путин провел совещание о подготовке к новому учебному году, заслушал доклады министра просвещения России Сергея Кравцова и главы Минтруда России Антона Котякова. Он поинтересовался, получится ли начать выплаты по 10 тысяч рублей раньше, чем планировалось.

Котяков отметил, что начало выплат наметили на 16 августа, но технически правительство сможет осуществить выплаты на 17 млн детей ко 2 августа.

«Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда так и сделаем, и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — сказал Путин.