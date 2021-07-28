Возгорание на свалке вблизи Тумы до сих пор не потушили
Видеоролик с возгоранием в социальных сетях разместили очевидцы еще вчера. Пожарные планируют устранить задымление в течение дня.
В деревне Снохино Клепиковского района пожарные тушат возгорание на свалке. Об этом в среду, 28 июля, сообщает ИД «Пресса».
Видео о происшествии появилось во вторник, 27 июля, в социальных сетях. На сегодняшний день задымление пытаются устранить сотрудники «Ренессанса» и пожарно-спасательной части №26. На месте работают 15 человек личного состава и семь единиц техники.
Возгорание планируют ликвидировать в течение дня.