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В «Векторе» объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
Специалист заявил, что примеры прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывают, что для завершения пандемического процесса нужно два-три года. Он отметил, что это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что пандемия коронавируса может не закончиться в 2022 году при сохранении нынешних темпов вакцинации. Об этом передает РИА Новости.

Семенов заявил, что при сохранении текущих темпов вакцинации с пандемией коронавируса придется бороться в 2022 году.

«Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — отметил он.

Специалист заявил, что примеры прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывают, что для завершения пандемического процесса нужно два-три года. Он отметил, что это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.