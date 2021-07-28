В «Векторе» объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться

Специалист заявил, что примеры прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывают, что для завершения пандемического процесса нужно два-три года. Он отметил, что это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что пандемия коронавируса может не закончиться в 2022 году при сохранении нынешних темпов вакцинации. Об этом передает РИА Новости .

Семенов заявил, что при сохранении текущих темпов вакцинации с пандемией коронавируса придется бороться в 2022 году.

«Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — отметил он.

Специалист заявил, что примеры прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывают, что для завершения пандемического процесса нужно два-три года. Он отметил, что это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.