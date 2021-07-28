В Рязанской области ожидается небольшой дождь с грозой и +29 градусов

При грозе возможны порывы до 12-17 метров в секунду. Прогноз погоды на четверг, 28 июля, опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области ночью ожидается облачная погода, небольшой дождь, а также местами гроза и в отдельных районах град. Такой прогноз на четверг, 29 июля, опубликовало региональное управление МЧС.

При этом небольшой дождь с грозой также ожидается днем. При грозе возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

Ночью температура составит +13…+18 градусов, а днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.