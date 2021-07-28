В рязанской маршрутке пассажир упал и получил травмы

Он получил перелом предплечья и сильный ушиб плеча на задней площадке, ударившись об поручень.

В рязанской маршрутке пассажир упал и получил травмы. Пост об этом в среду, 28 июля, разместили пользователи в социальных сетях.

По данным автора, инцидент произошел в понедельник, 26 июля, около 12.32 в маршрутке №88.

«Из-за опасных маневров водителя произошло падение пассажира в районе „Тойота центра“, получил перелом предплечья и сильный ушиб плеча на задней площадке, ударившись об поручень», — говорится в сообщении.

Автор поста просит откликнуться всех свидетелей произошедшего.