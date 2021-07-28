В Рязанской области за сутки зафиксировали больше 130 новых случаев коронавируса

Всего число заражений в регионе с начала пандемии достигло 34 656. За сутки в Рязанской области выздоровели 115 человек, всего вылечились 32 258 человек.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 134 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в среду, 28 июля.

Всего число заражений в регионе с начала пандемии достигло 34 656. За сутки в Рязанской области выздоровели 115 человек, всего вылечились 32 258 человек. За сутки скончались четыре человека, всего с начала пандемии умер 781 человек.

В России за сутки выявили 23 032 случая заражения, всего число заболевших достигло 6 172 812. За сутки в стране выздоровели 20 116 человек, всего — 5 526 950. За сутки скончались 779 человек, всего с начала пандемии умерли 155 380 россиян.