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В Рязани вор украл деньги из магазина и вернул половину обратно
Позже оперативники предположили, что таким образом рязанец хотел отвести от себя подозрение.

Рязанские полицейские раскрыли кражу денег из фотомагазина. Об этом в среду, 28 июля, сообщает региональное управление МВД.

В полицию обратилась руководитель фотомагазина и сообщила, что из кассы торгового заведения пропали более восьми тысяч рублей. Опросив продавца выяснилось, что похититель украл деньги, когда женщина отлучилась из торгового зала и неплотно закрыла ставни, которые блокируют вход в магазин.

Злоумышленника видел свидетель, который даже преследовал вора, но остановить его не смог. По его словам, во время погони у злоумышленника выпали похищенные деньги и он принес их в магазин. Мужчина отдал продавцу около половины суммы, которую украли. Чтобы не потерять свидетеля, продавец выпросила у него контактную информацию.

Выяснилось, что свидетелем является 37-летний рязанец, который ранее был дважды судим за грабеж и подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Первые показания свидетеля не сходились с последующими версиями. Вскоре оперативники установили, что именно этот мужчина причастен к краже. Злоумышленника задержали. Похищенные деньги изъяли.

Позже оперативники предположили, что таким образом рязанец хотел отвести от себя подозрение.

В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.