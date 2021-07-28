В Рязани украли городской электросамокат

Мужчина надеялся отключить охранную систему самоката и повредил несколько проводов, которые нашел и довез самокат до дома. Вскоре похищенное изъяли.

В Рязани на улице Пугачева украли электросамокат. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился сотрудник фирмы, предоставляющей в Рязани в прокат электросамокаты. Он сообщил, что с улицы Пугачева в автоматизированную охранную систему поступил сигнал о механическом повреждении оборудования одного электро-самоката. Фирма не смогла узнать, где находится транспортное средство.

Полиция выехала на место и нашла несколько камер видеонаблюдения. На одной из них была запись с мужчиной, который увел пропавший самокат. Местные жители по изображению установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний рязанец. Оперативники разыскали и задержали мужчину, украденный самокат нашли у него дома.

По предварительной информации, в тот вечер рязанец арендовал электросамокат и проехал на нем почти до дома. Он решил завладеть этим транспортным средством и уехал на соседнюю улицу. Мужчина надеялся отключить охранную систему самоката и повредил несколько проводов, которые нашел и довез самокат до дома. Вскоре похищенное изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).