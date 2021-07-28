В Рязани столкнулись «Лада Веста» и «Тойота РАВ-4»

41-летний рязанец на Lada Vesta при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в Toyota Rav4 под управлением 67-летнего рязанца.

Во вторник, 27 июля, в Рязани столкнулись Lada Vesta и Toyota Rav4. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 9:00 у дома № 71 на улице Горького. 41-летний рязанец на Lada Vesta при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в Toyota Rav4 под управлением 67-летнего рязанца.

Пострадали водитель Lada и 66-летняя пассажирка Toyota. Им оказали медпомощь.