В Михалове 18-летний мужчина спровоцировал аварию с перевернувшимся «Лексусом»

По предварительной версии, 18-летний рыбновец на «ВАЗ 2114» проехал на красный и врезался в «Lexus» под управлением 53-летней местной жительницы.

В Михалове 18-летний мужчина спровоцировал аварию с перевернувшимся «Лексусом». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной версии, 18-летний рыбновец на «ВАЗ 2114» проехал на красный и врезался в «Lexus» под управлением 53-летней местной жительницы.

После столкновения иномарка перевернулась. Оба водителя получили травмы, женщину госпитализировали в больницу.