В ДТП на улице Промышленной пострадали два человека

ДТП произошло примерно в 7:00 у дома № 5Б по улице Промышленной. 36-летний рязанец на Lada Priora столкнулся с Kia Rio, которой управлял 66-летний рязанец.

В ДТП, произошедшем утром в среду, 28 июля, на улице Промышленной, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 7:00 у дома № 5Б по улице Промышленной. 36-летний рязанец на Lada Priora столкнулся с Kia Rio, которой управлял 66-летний рязанец.

Пострадали оба водителя. Им оказали медпомощь.

Ранее появилось видео с места ДТП.