В администрации Рязани произойдут структурные изменения

Мэр города отметила, что в проекте изменений вводится подчинение заместителей главы администрации первому заместителю, что позволит администрации города эффективнее решать задачи и снять часть проблем.

В среду, 28 июля, на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике гордумы рассмотрели вопрос о структурных изменениях в администрации города.

Вопрос внесли в повестку дня внесли по обращению Елены Сорокиной. Мэр города отметила, что в проекте изменений вводится подчинение заместителей главы администрации первому заместителю, что позволит администрации города эффективнее решать задачи и снять часть проблем.

По ее словам, пока структура мэрии не предполагает такого межведомственного взаимодействия. Окончательное решение по этому вопросу примут на заседании гордумы.