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Умерла профессор юридического факультета РГУ Клара Ананьева
Профессор была награждена медалями III, II, I степени «За безупречную службу в ОВД», медалью «Ветеран труда», а также отмечена знаком «Почетный работник образования Российской Федерации».

Умерла кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права юридического института рязанского госуниверситета Клара Ананьева. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в вузе.

«27 июля на 81-м году жизни скончалась Клара Яковлевна Ананьева. С полным основанием можно утверждать, что профессор, возглавлявшая с 1998 года кафедру гражданско- правовых дисциплин, а впоследствии кафедру гражданского права и процесса до 2013 года, внесла большой вклад в становление и развитие юридического факультета (института), создавая основу для совершенствования как учебно-методической, так и научной деятельности, сохраняя и приумножая лучшие традиции юридического образования», — говорится в сообщении.

Профессор была награждена медалями III, II, I степени «За безупречную службу в ОВД», медалью «Ветеран труда», а также отмечена знаком «Почетный работник образования Российской Федерации».