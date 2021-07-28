Тинькофф откроет в Рязани центр разработки

Тинькофф приглашает в команду кандидатов всех уровней квалификации — от студентов технических вузов и джуниор-специалистов до продвинутых разработчиков, QA-инженеров, аналитиков и продакт-менеджеров. Всего до конца года в центр разработки планируется нанять более 800 человек.

Экосистема Тинькофф масштабирует сеть распределенных команд разработки и планирует запустить новые центры разработки в городах России и Беларуси. Тинькофф-центры разработки открыты в 18 городах. Тинькофф приглашает в команду кандидатов всех уровней квалификации — от студентов технических вузов и джуниор-специалистов до продвинутых разработчиков, QA-инженеров, аналитиков и продакт-менеджеров. Всего до конца года в центр разработки планируется нанять более 800 человек.

Специалисты центров будут работать в смешанных командах с разработчиками из штаб-квартиры Тинькофф. Они могут пользоваться всеми преимуществами компенсационного пакета, а также специальными предложениями для сотрудников компании. Наравне с коллегами из головного офиса могут участвовать в митапах, конференциях и мероприятиях ИТ-сообществ.

Центры разработки позволяют Тинькофф расширять географию поиска талантливых ИТ-специалистов и равномерно распределять задачи, усиливают производственный цикл за счет разных временных зон, а также сокращают время запуска финтех продуктов.

«Мы уже несколько лет развиваем центры разработки по всей России. Сейчас в команде больше 1300 разработчиков, аналитиков, системных инженеров, архитекторов и специалистов по обеспечению качества из 18 городов страны. У нас нет ни одного продукта, который бы разрабатывался и поддерживался без участия специалистов из центров разработки. Модель распределенных проектных команд доказала свою эффективность, и у нас большие планы по ее масштабированию. Мы рассчитываем, что в ближайшее время сотни талантливых ребят станут частью нашей команды», — рассказал директор по информационным технологиям, вице-президент Тинькофф Вячеслав Цыганов.

День открытых дверей в центре разработки в Рязани пройдет в четверг, 29 июля, в 19:30. Его проведут ведущие специалисты Тинькофф. Встреча пройдет в онлайн формате, для участия необходимо зарегистрироваться . На встречу приглашаются все, кто интересуется разработкой, в особенности бэкенд-разработчики на языках Python и Java, а также мобильные разработчики и SRE-инженеры.

Во время трансляции участники узнают, как устроены центры разработки, с каким стеком технологий и проектами работают команды, смогут задать вопросы. Спикеры расскажут о карьерных перспективах и о том, как проходит интервью в Тинькофф.