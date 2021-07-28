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Строительство бассейна на улице Космонавтов в Рязани обсудят на слушаниях
Новый спортивный объект расположится за школой-интернатом № 11 и лицеем № 52. На участке площадью 16,8 тысяч кв м намерены разместить бассейн с зрительными местами на 600 мест и 140 занимающихся. Рядом разместят парковку на 116 машино-мест.

Строительство бассейна на улице Космонавтов в Рязани обсудят на слушаниях. Об этом сообщает сайт мэрии.

Новый спортивный объект расположится за школой-интернатом № 11 и лицеем № 52. На участке площадью 16,8 тысяч кв м намерены разместить бассейн с зрительными местами на 600 мест и 140 занимающихся. Рядом разместят парковку на 116 машино-мест.

Территория располагается в зоне многоэтажной застройки, поэтому инициатор запрашивает построить на участке спортивный объект.

Обсуждение пройдет 12 августа в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.