Рязанский суд вынес приговор адвокату, избившего посетителя кафе деревянной скамьей

Мужчине причинен тяжкий вред здоровью.

Рязанский суд вынес приговор адвокату региональной адвокатской палаты, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью случайному знакомому. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщает пресс-служба областного следкома.

Инцидент произошел 30 ноября 2020 года. В одном из кафе в областном центре между ним и пьяным посетителем заведения произошел конфликт, который перерос в драку. Тогда обвиняемый повалил мужчину на пол и нанес ему несколько ударов по голове и телу, сначала руками, а после — деревянной скамьей. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчина признал вину. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.