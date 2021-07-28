Рязанские полицейские закрыли наркопритон на улице Островского

Наркопритон в своей квартире организовал 35-летний неработающий рязанец. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за подобное нарушение.

Рязанские полицейские закрыли наркопритон на улице Островского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Наркопритон в своей квартире организовал 35-летний неработающий рязанец. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за подобное нарушение.

Гости приносили приобретенные через закладки наркотики и угощали хозяина квартиры, который предоставлял им помещение. Оперативники появились во время очередного совместного употребления наркотиков и задержали хозяина и двоих его знакомых. В помещении изъяли предметы, используемые для потребления наркотических средств.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Гостей квартиры привлекут к административной ответственности.