Рязанцы пожаловались на заросли травы вокруг детской площадки

На месте недавно появилась детская площадка. Однако после этого благоустройство завершилось.

Рязанцы пожаловались на заросли травы вокруг детской площадки. Соответствующие кадры в среду, 28 июля, опубликовали пользователи в социальных сетях.

«Трава по пояс в детском городке. Администрации пофиг очередной раз», — пишет рязанец.

По словам автора поста, «трава по пояс» выросла вблизи дома №36 по улице Октябрьский городок. При этом на участке недавно появилась детская площадка, однако после ее открытия никто не продолжал благоустраивать территорию.

В комментариях пользователи также отметили, что подобную ситуацию можно на этой же территории, но вблизи школы №22 и детского сада №29.

«Там все заросло. Даже борщевик колосится. Благоустройству по барабану», — отметили в комментариях.

Ранее рязанцы также жаловались на заросли репейника в сквере имени Александрова.