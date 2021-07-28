\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
25°
Чтв, 29
24°
Птн, 30
27°
ЦБ USD 73.61 -0.24 29/07
ЦБ EUR 86.92 -0.07 29/07
Нал. USD 73.46 / 73.90 12:19
Нал. EUR 86.86 / 87.2 12:15
Новости
Публикации
Захар Прилепин открыл в Рязани «Есенин Центр»
Для гостей и всех желающих провели экскурсию по отремон...
Вчера 15:13
1 292
Рязанский следователь рассказал о матерых коррупционерах, резонансных...
О профессиональных секретах, уловках преступников и наи...
25 июля 15:45
5 943
Куда пропали скульптуры «Матери-Рязани», циркового пуделя и слоника с...
Малые архитектурные формы — статуи, беседки, изгороди,...
23 июля 16:12
2
6 433
Рязанские аграрии обменялись опытом, как вырастить и защитить урожай
22-23 июля на юге Рязанской области, в Александро-Невск...
23 июля 15:32
3 927
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на заросли травы вокруг детской площадки
На месте недавно появилась детская площадка. Однако после этого благоустройство завершилось.

Рязанцы пожаловались на заросли травы вокруг детской площадки. Соответствующие кадры в среду, 28 июля, опубликовали пользователи в социальных сетях.

«Трава по пояс в детском городке. Администрации пофиг очередной раз», — пишет рязанец.

По словам автора поста, «трава по пояс» выросла вблизи дома №36 по улице Октябрьский городок. При этом на участке недавно появилась детская площадка, однако после ее открытия никто не продолжал благоустраивать территорию.

В комментариях пользователи также отметили, что подобную ситуацию можно на этой же территории, но вблизи школы №22 и детского сада №29.

«Там все заросло. Даже борщевик колосится. Благоустройству по барабану», — отметили в комментариях.

Ранее рязанцы также жаловались на заросли репейника в сквере имени Александрова.