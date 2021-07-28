Прокуратура нашла нарушения в содержании животных в трех рязанских комплексах

В Рязанской области нашли нарушения в содержании животных в трех комплексах. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверки прошли в комплексе «В некотором царстве», базе отдыха «ФаZOOнда» и «Оленево».

Выяснилось, что там неправильно оформлены сопроводительные документы на корма для животных, нет документов на соответствие нормам воды для животных, нарушаются требования к питьевой воде, нет идентификации животных и другое.