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Прокуратура нашла нарушения в содержании животных в трех рязанских комплексах

В Рязанской области нашли нарушения в содержании животных в трех комплексах. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверки прошли в комплексе «В некотором царстве», базе отдыха «ФаZOOнда» и «Оленево».

Выяснилось, что там неправильно оформлены сопроводительные документы на корма для животных, нет документов на соответствие нормам воды для животных, нарушаются требования к питьевой воде, нет идентификации животных и другое.

Прокуратура района возбудила производства по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП Р. Ф. Материалы направили в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.