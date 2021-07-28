На пожаре в Кальном пострадал человек

Пожар начался около 17:00 27 июля в частном секторе на Касимовском шоссе. Возгорание произошло в бане.

На пожаре в Кальном, произошедшем во вторник, 27 июля, пострадал мужчина 1959 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, пожар начался около 17:00 27 июля в частном секторе на Касимовском шоссе. Возгорание произошло в бане.Одного человека эвакуировали. На вызове работали семь пожарных расчетов. Ранее появились фото с места происшествия.