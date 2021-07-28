Любимов поручил оперативно подготовиться к программе догазификации

Первый этап газификации запланирован до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.

Губернатор Николай Любимов поручил оперативно подготовиться к вхождению в программу догазификации. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Первый этап газификации запланирован до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.

Домовладельца предложили возместить затраты на оснащение газовым оборудованием, которое провели до старта программы догазификации. Планируется, что для некоторых социальных групп стандартизируют стоимость минимального набора оборудования для подключения к газу. Среди них — ветераны, отдельные категории пенсионеров, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Отмечается, что в минимальный набор входят счетчик, газоанализатор, котел, плиту, общей стоимостью 40-45 тысяч рублей.

Губернатор отметил, что корректировки, внесенные в программу, дадут дополнительный стимул для развития сельских территорий.

«Регион должен оперативно и качественно подготовиться к вхождению в проект социальной газификации, которая очень важна для рязанцев. Потребности региона по количеству домовладений, а также сколько граждан имеют право на компенсацию, сколько нуждаются в поддержке при приобретении минимального набора оборудования, должны быть определены в кратчайшие сроки», — сказал Николай Любимов.

Глава региона поручил руководителям министерства строительного комплекса, министерства труда и социальной защиты, главам муниципальных образований произвести все необходимые расчеты и представить данные к концу недели.

С 1 августа единый оператор начнет формировать списки. Курировать проект будет зампред регионального правительства Евгений Беленецкий.