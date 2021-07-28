Избивший девушку в Дядькове мужчина рассказал о причинах произошедшего

По словам рязанца, девушка — его бывшая жена, с которой они недавно снова сошлись. Он рассказал, что в день, когда произошел конфликт, женщина изменила ему и пришла с другим мужчиной.

Мужчина, избивший девушку в подъезде в Дядькове, рассказал о причинах произошедшего. Его комментарий опубликовал Telegram-канал LifeShot .

По словам рязанца, девушка — его бывшая жена, с которой они недавно снова сошлись. Он рассказал, что в день, когда произошел конфликт, женщина изменила ему и пришла с другим мужчиной.

Рязанец утверждает, что затаскивал девушку в квартиру, а не избивал.

«Придя домой, пара даже предалась страсти, и мадам опять исчезла», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что мужчину после произошедшего уволили с работы водителем и избили около собственного дома. Рязанец решил переехать из Дядькова.

Напомним, инцидент попал на видео. Полиция начала проверку.