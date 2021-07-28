Администрация отказала рязанским активистам из «ПУВРа» провести протестное мероприятие

Активисты требовали провести его 8 августа на площади Победы. Власти объяснили отказ коронавирусными ограничениями, которые действуют в регионе. В частности действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Администрация отказала рязанским активистам из «Подслушано у водителей в Рязани» провести протестное мероприятие. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в группе водителей «Вконтакте».

Активисты требовали провести его 8 августа на площади Победы. Власти объяснили отказ коронавирусными ограничениями, которые действуют в регионе. В частности, действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Активистам предложили подать повторную заявку после снятия ограничений.

Напомним, на собрании планировали обсудить вопросы, связанные с благоустройством города и дорожным хозяйством.