Вильфанд спрогнозировал в Европейской России «приятные» осадки

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в центре Европейской России теплые дни с кратковременными осадками. Об этом передает
По словам специалиста, в течение недели погода будет жаркой и с осадками, которые «приятно воспринимаются во время такой теплой погоды». Вильфанд объяснил это антициклоном, который установился и будет действовать во вторник и среду.
«Температуры будут (плюс) 27-29 градусов, что на два-три градуса выше нормы… Но уже в среду, во второй половине дня, в Центральный федеральный округ придут дожди», — сказал синоптик.
Он отметил, что сильные дожди пройдут во второй половине дня в среду и в четверг.
Вильфанд уточнил, что давление будет снижаться, начиная с четверга. С этого дня будут небольшие дожди и периоды сухой ясной погоды.