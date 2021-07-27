Вильфанд спрогнозировал в Европейской России «приятные» осадки

В течение недели погода будет жаркой и с осадками, которые «приятно воспринимаются во время такой теплой погоды». Вильфанд объяснил это антициклоном, который установился и будет действовать во вторник и среду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в центре Европейской России теплые дни с кратковременными осадками. Об этом передает РИА Новости .

По словам специалиста, в течение недели погода будет жаркой и с осадками, которые «приятно воспринимаются во время такой теплой погоды». Вильфанд объяснил это антициклоном, который установился и будет действовать во вторник и среду.

«Температуры будут (плюс) 27-29 градусов, что на два-три градуса выше нормы… Но уже в среду, во второй половине дня, в Центральный федеральный округ придут дожди», — сказал синоптик.

Он отметил, что сильные дожди пройдут во второй половине дня в среду и в четверг.

Вильфанд уточнил, что давление будет снижаться, начиная с четверга. С этого дня будут небольшие дожди и периоды сухой ясной погоды.