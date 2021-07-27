В Туме вновь загорелась свалка

По словам местных жителей, это происходит уже не в первый раз.

В Туме вновь загорелась свалка. Соответствующие кадры во вторник, 27 июля, опубликовали пользователи в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

«Тумская свалка в полном огне. Никто ее не тушит и тушить не собирается», — говорит автор ролика.

С момента прошлого возгорания прошел почти год. 20 августа 2020 года местные жители распространили похожий ролик в соцсетях. Тогда очаг возгорания тушили четыре дня. Ядовитый смог накрыл всю близлежащую деревню.