В сасовском парке на видео сняли нутрию

Животное плавало в пруду парка 40 лет ВЛКСМ в Сасове. Очевидцы рассказали, что нутрия обитает в парке уже два дня. Никому неизвестно, откуда пришел зверь.

В Сасове Рязанской области в местном парке заметили нутрию — болотного бобра. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Животное плавало в пруду парка 40 лет ВЛКСМ в Сасове. Очевидцы рассказали, что нутрия обитает в парке уже два дня. Никому неизвестно, откуда пришел зверь.

В сообщении отметили, что животное боится людей, утром во вторник, 27 июля, мужчины, гуляющие по парку, кормили нутрию хлебом.