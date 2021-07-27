В Рязанской области за сутки зафиксировали 134 новых случая коронавируса

Всего число заражений с начала пандемии в регионе достигло 34 656. За сутки выздоровели 115 человек, всего вылечились 32 258 человек. За сутки умерли четыре человека, всего с начала пандемии скончался 781 человек.

В Рязанской области за сутки еще 134 человека заболели коронавирусом. Об этом во вторник, 27 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заражений с начала пандемии в регионе достигло 34 656. За сутки выздоровели 115 человек, всего вылечились 32 258 человек. За сутки умерли четыре человека, всего с начала пандемии скончался 781 человек.

В России за сутки зафиксировали 23 032 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 6 172 812 человек. За сутки выздоровели 20 116 человек, всего с начала пандемии вылечились 5 526 950 человек. За сутки скончались 779 человек, всего от коронавируса в стране умерли 155 380 человек.