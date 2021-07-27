В Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности погоды

Оранжевый уровень объявили из-за высокой пожарной опасности и жаркой погоды. Местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.

В Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности погоды. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил сайт Гидрометцентра России.

Оранжевый уровень объявили из-за высокой пожарной опасности и жаркой погоды. Местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.

Предупреждение о пожароопасности действует до 22 часов 28 июля, об очень высокой температуре — с 12:00 27 июля до 18:00 28 июля. Местами ожидается жара до +30, +31 градуса.

Отметим, оранжевый — четвертый из пяти уровней опасности.