В Рязани задержали наркокурьеров с «синтетикой»

Оперативники задержали безработных молодых людей на улице Сережина гора во время закладки свертков с наркотиками в укромные места.

В Рязани задержали двух молодых людей 20 и 21 года, подозреваемых в сбыте «синтетики». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники задержали безработных молодых людей на улице Сережина гора во время закладки свертков с наркотиками в укромные места.

Полицейские осмотрели юношей, а также места, где были сделаны несколько закладок. Оперативники изъяли 22 грамма наркотического средства «производное N-метилэфедрона».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Проводится расследование.