В Рязани подрядчик сорвал строительство оздоровительного комплекса по нацпроекту

Подрядная организация получила более 2,5 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, но выполнила работы на 305 тысяч рублей. Оставшиеся деньги вернули в бюджет.

В Рязани подрядчик сорвал строительство оздоровительного комплекса по нацпроекту. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры России.

Подрядная организация получила более 2,5 млн рублей для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Возведение объекта предполагалось в рамках национального проекта «Демография». По факту организация выполнила работы на сумму 305 тысяч рублей. Оставшиеся 2,2 млн рублей вернули в бюджет.

​По информации РЗН. инфо речь идет о ФОК «Капитан» на улице Зубковой.

Прокуратура Рязанской области провела проверку и направила материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.