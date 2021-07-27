В Рязанской области ожидается до +32 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В Рязанской области ожидается до +32 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В среду, 28 июля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер переменный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +10…+15 градусов, днем +27…+32 градусов (местами жара).