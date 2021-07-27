Автомобилисты назвали дату массового мероприятия в Рязани

Мероприятие планируется провести 8 августа на площади Победы в 18:00.

Автомобилисты назвали дату массового мероприятия в Рязани. Документ опубликовали в группе « Подслушано у водителей Рязани (ПУВР) ».

Мероприятие планируется провести 8 августа на площади Победы в 18:00. Организаторы отметили, что место проведение будет удобно жителям так как оно находится в транспортной доступности, недалеко располагается многоуровневая парковка.

Встреча пройдет с обязательным использованием средств защиты органов дыхания, перчаток и соблюдением социальной дистанции.

Напомним, о проведении мероприятия активисты сообщили 22 июля. Позже руководитель сообщества «Подслушано у водителей Рязани (ПУВР)» встретился с замглавы администрации.