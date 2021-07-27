Рязанский агротехнологический университет в пятый раз стал участником «Дня поля Рязанской области-2021»

В этом году ученые университета во главе с временно исполняющим обязанности ректора <nobr>А. В. Шемякиным</nobr> презентовали патенты и почетные грамоты за научные достижения и свои научные разработки для АПК.

22-23 июля 2021 Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева в пятый раз стал участником инновационной агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области — 2021» — традиционном ежегодном форуме, где аграрии, руководители крупных агропредприятий, ученые, дилеры компаний, выпускающих сельхозтехнику, обмениваются опытом выращивания сельскохозяйственных культур, знакомятся с новой техникой и передовыми технологиями.

Мероприятия главного аграрного форума региона прошли при участии губернатора Рязанской области Николая Любимова, заместителя председателя правительства Рязанской области Дмитрия Филиппова, министра сельского хозяйства и продовольствия региона Бориса Шемякина, депутата Государственной думы Андрея Красова. Николай Любимов, приветствуя участников выставки, отметил, что «День поля» вошел в календарь рязанского АПК не только как праздник, посвященный началу уборочной кампании, он стал эффективной площадкой для продвижения инновационных проектов, привлечения инвесторов, налаживания межрегиональных контактов.

«На протяжении многих лет Рязанский агротехнологический университет занимается научными разработками в сфере АПК. Это не только новые проекты, а, прежде всего, реализуемые исследования и апробированные на практике в течение не одного года инновационные решения», — рассказали в вузе. В этом году ученые университета во главе с временно исполняющим обязанности ректора А. В. Шемякиным презентовали патенты и почетные грамоты за научные достижения и свои научные разработки для АПК — технологию применения биопрепаратов для снижения потерь, повышения урожайности сельскохозяйственных культур и получения экологически чистых продуктов питания, специфику технологии возделывания кормовых и зернофуражных культур с высоким содержанием протеина для обеспечения потребностей отечественного животноводства.

Кроме того, были представлены технические решения для упаковки и хранения сельскохозяйственной продукции в среде углекислого газа, возможности применения беспилотных летательных аппаратов для прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур, макет «умной теплицы» и агрегат для утилизации незерновой части урожая в качестве удобрения.

«С большой пользой для себя провели „День поля“ и наши студенты, обучающиеся инженерного и автодорожного факультетов, принимавшие участие в работе выставки в качестве волонтеров. Им представилась уникальная возможность увидеть на практике современные подходы и инновационные технологии в сельском хозяйстве», — рассказали в РГАТУ. За два выставочных дня студент смогли ознакомиться с экспозициями более 70 ведущих российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники, оборудования для животноводства, семян, средств защиты растений, удобрений.

«Подобные форумы дают прекрасную возможность для обсуждения новых идей и проектов, здесь формируются перспективные направления взаимодействия реального сектора с аграрной наукой и образованием», — заключили в вузе.