Рязанские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

27-летнего жителя Спасского района полицейские заметили на улице, он употреблял алкоголь. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в розыске за кражу.

Рязанские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 26 июля, при патрулировании одной из улиц Октябрьского района Рязани патрульные полицейские заметили мужчину, который пил на улице алкоголь.

При проверке документов выяснилось, что 27-летний житель Спасского района находится в федеральном розыске за кражу (часть 2 статьи 158 УК РФ).

Уголовное дело против рязанца было направлено в суд, но мужчина от заседаний отклонялся, его объявили в розыск. Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста.