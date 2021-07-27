Рязанские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
27-летнего жителя Спасского района полицейские заметили на улице, он употреблял алкоголь. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в розыске за кражу.
Рязанские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом
В понедельник, 26 июля, при патрулировании одной из улиц Октябрьского района Рязани патрульные полицейские заметили мужчину, который пил на улице алкоголь.
При проверке документов выяснилось, что 27-летний житель Спасского района находится в федеральном розыске за кражу (часть 2 статьи 158 УК РФ).
Уголовное дело против рязанца было направлено в суд, но мужчина от заседаний отклонялся, его объявили в розыск. Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста.