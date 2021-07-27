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Рязанцев предупредили об уголовной ответственности за покупку сертификата о вакцинациии
За подделку и сбыт сертификатов максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение — до одного года лишения свободы (статья 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Рязанцев предупредили об уголовной ответственности за покупку сертификата о вакцинациии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

За подделку документов, в частности сертификатов о вакцинации против COVID-19 и отрицательных результатах теста, уголовную ответственность несут не только должностные лица, но и граждане, которые покупают такие документы и используют.

За подделку и сбыт сертификатов максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение — до одного года лишения свободы (статья 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Также, при приобретении сертификатов без прививки рязанцы могут стать жертвами мошенников — заплатить деньги и не получить документ.

В полиции призвали жителей Рязани сообщать об известных фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации.

Фото ТАСС