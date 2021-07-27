Рязанца осудили за уклонение от армии

После обучения в колледже молодой человек должен был явиться на призывную комиссию по повесткам, но не сделал этого.

В Рязани вынесли приговор жителю областного центра 1999 года рождения, которого признали виновным в уклонении от армии по части 1 статьи 328 УК Р. Ф. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

После обучения в колледже молодой человек должен был явиться на призывную комиссию по повесткам, но не сделал этого.

Во время следствия обвиняемый признал вину, но не раскаялся и не выразил желания служить в армии. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.